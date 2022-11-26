Alkollü sürücü dehşeti! 14 yıl önce yaşlı kadını, şimdi de genç kızı katletti!

Esenyurt'ta Haramidere yanyol üzerinde, daha önce ehliyetine el konulan ve alkolik olduğu iddia edilen sürücü SH, eve giderken karayolunda yürüyen 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağırlanan genç kız, ambulansla organları kaldırıldı. Yaklaşık 2 haftadır entübe şekilde yaşam mücadelesi veren Aleyna, bu sabah hayatını kaybetti.

Esenyurt Haramidere E-5 yanyol üzerinde 8 Kasım'da meydana gelen gelen yara, gelen kazada, SH idaresindeki otomobilin evine doğru yürüyen 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe'ye çarpmış, genç kız ağır olmuştur. Yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde entübasyon cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren Aleyna Nur Gökçe bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

14 yıl önce de başk birini öldürdü

Aleyna'ya çarpan önce serbest bırakılan sonra ise itiraz üzerine tutuklanan sürücü Sezer H.'nin, 14 yıl önce de Satı Yılmaz'a (66) çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.