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Yerel Alkollü sürücü dehşet saçtı
Yerel

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Karabük'te alkolü sürücü park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 03:45:00 -
Alkollü sürücü dehşet saçtı

Elinden bilgiye göre kaza, Aydınlıkevler Horasanlı Caddesi üzerinde meydana geldi. A.C. idaresindeki 78 SJ 831 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 78 AS 336 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan S.Ö. ve S.Y. isimli iki şahıs yaralanırken sürücü kazayı yara almadan kurtardı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan trafik polisleri yaptığı kontrolde sürücünün 1.59 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü A.C.'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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