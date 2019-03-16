Alkollü sürücü 4 araca çarptı! Ankara'da sürücüsünün alkollü olduğu belirtilen otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 4 araca çarptı. Aracın sürücüsü olayı yaralı atlatırken, kaza nedeniyle 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Fatih Caddesi'nde seyir halinde olan O.Y'nin idaresindeki 06 BIN 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Söz konusu araç daha sonra yol kenarında park halinde duran 35 TY 254, 06 FA 5253, 06 FH 3292 ve 06 T 2655 plakalı otomobillere çarptı. Kazanın sesine uyanan park halindeki araç sahipleri, otomobillerinin yanına gelerek polis ekiplerinin çalışmalarını takip etti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü O.Y, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza nedeniyle 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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