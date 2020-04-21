  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

Kahramanmaraş’ta polis tarafından durdurulup 153 promil alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücünün ehliyetine iki yıl el konuldu.

2020-04-21 01:12:13 -
Alkollü kadın sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

Kahramanmaraş’ta polis tarafından durdurulup 153 promil alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücünün ehliyetine iki yıl el konuldu.


Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, Necmettin Erbakan Bulvarında seyir halindeki 53 AB 218 plakalı otomobili kontrol amaçlı durdurdu. Otomobil sürücüsü Tuğba T’nin alkol kontrolünü yapan polis, kadın sürücünün 153 promil alkollü olduğunu tespit etti. İkinci kez alkollü olarak araç kullanan Tuğba T’nin ehliyetine el konulurken, bin 539 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, kadın sürücü de hazırlanan tutanakları ve cezayı imzalamamak için direndi. Ceza yiyip ehliyetine el konulan kadın sürücü polis ekiplerine, “İki yıl ne demek araç kullanamayacağım” dedi.


Kadın sürücü, polis otosu ile sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı