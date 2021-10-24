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Gündem Alkollü araç kullanırken yakalanan ayyaştan ilginç çıkış
Gündem

Alkollü araç kullanırken yakalanan ayyaştan ilginç çıkış

Aksaray'da alkollü araç kullanırken yakalanan adam, cezayı yiyince, "Boynumuz kıldan ince" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 08:45:00 -
Alkollü araç kullanırken yakalanan ayyaştan ilginç çıkış

Aksaray’ın, Hamidiye Mahallesi'nde alkollü sürücü ile polis memuru arasında ilginç anlara şahit olundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama esnasında 68 AP 202 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceği konusunda şüphelenen polis memuru C.G. (43) isimli sürücüyü alkol testine soktu.

Alkol metre ile yapılan alkol testinde sürücü 1.51 promil alkollü çıkarken, polis memuruna, "Kanuna karşı boynumuz kıldan ince" diyerek, "Doğru mu?" diye sordu.

Polis memurlarına hazırlanan ceza tutanağını imzalayan sürücü daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürülen sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

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