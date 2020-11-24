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Aktüel Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanan 583 sürücüye cezai işlem uygulandı
Aktüel

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanan 583 sürücüye cezai işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde 19-20 Kasım'da yapılan denetimlerde 30 bin 596 sürücü kontrol edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:57:27 -
Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanan 583 sürücüye cezai işlem uygulandı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımını önlemeye yönelik denetimlerde 583 sürücüye cezai işlem uygulandığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, yılın 10 aylık döneminde polisin sorumluluk alanlarında yapılan trafik denetimlerinde 138 bin 491 sürücünün alkol etkisinde, 320 sürücünün ise uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Aynı dönemde meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, sürücülere verilen ihlallerin yüzde 1,2'sini alkollü araç kullanmanın oluşturduğu belirlendi.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 19-20 Kasım'da ülke genelinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımını önlemeye yönelik özel denetim yapıldı.

Denetimlerde 30 bin 596 sürücü kontrol edildi. 579 sürücüye alkol etkisinde, 4 sürücüye ise uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Uygulamalarda ayrıca eksikliği görülen 507 araç trafikten men edildi ve 511 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

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