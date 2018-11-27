Alkol festivaline tepkiler büyüyor!

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Adana'da düzenlenecek "Adana Kebap ve Şalgam Festivali"ne tepki gösterdi. Çalışkan, "Alkol festivali Adana'ya yakışmaz. Açık alanlarda alkol almak, başkalarının huzurunu bozmak, kabahatler kanununa göre cezalandırılmalı. Anayasamızın 58. Maddesi çiğneniyor" dedi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, sosyal medyada ilan edilen ve 8 Aralık'ta Adana'da yapılması planlanan Adana Kebap ve Şalgam Festivali'ne tepki gösterdi.

Söz konusu festivalin Adana'ya yakışmayacağını belirten Çalışkan, “Adana'da sosyal medyadan davet üzerine 8 Aralık'ta bir araya gelerek açık alanlarda alkollü içki tüketecek olanlar, kanuni yaptırımlarla karşı karşıya kalmalıdır. Ayrıca alkollü içecek satışı yapan işletmeler de benzer şekilde kanunların ilgili maddelerine aykırı durumlar içerisine girebilir ve cezalarla karşı karşıya kalabilir” dedi.

'Kabahatler kanunu'

Açık alanlarda alkol alarak, başkalarının huzurunu bozmanın, kabahatler kanununa göre cezalandırılması gerektiğine vurgu yapan Çalışkan, “Mülki amirlerimiz, söz konusu günde açık alanlarda alkol tüketilmesini de yasaklama hakkına sahiptir. Anayasamızın 58. Maddesi'nde, 'Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddeden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır' ifadesi yer almaktadır. Güzide kurumlarımızdan Yeşilay, alkol bağımlılığı ile mücadelesini etkin biçimde sürdürmekte ve konuyla ilgili sürekli gündem oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

'Hassasiyetleri dikkate alacaklar'

Faaliyetlerini alkol ve tütün yanında bağımlılığın her türünü içine alacak şekilde genişleten Yeşilay'ın çalışmalarını desteklediklerinin altını çizen Çalışkan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız da önceki gün, uyuşturucu ve alkol tüketiminin yaygınlaşmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Adana'da alkol, uyuşturucu, sigara ve terör propagandası gibi suç unsurlarına ilişkin denetimlerin artacağına dikkat çekmişti. Yine geçtiğimiz günlerde Ankara'da emniyet güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, bir polis memuruna çarpmış, dün Giresun'da da uygulama yapan polis ekiplerinin arasında dalan sarhoş sürücü, 2 polise çarparak 1'ini şehit etmiş, diğerini de yaralamıştı. Adana'da 8 Aralık'ta bir araya gelecek olan vatandaşlarımızın bu hususlar üzerinde düşünerek, hassasiyetleri dikkate alacaklarını düşünüyoruz."