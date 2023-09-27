Alkışlar Suriyeli gence! Cami şadırvanını işte böyle temizledi
Diyarbakır'da kaydedilen görüntülerde, bakımsız bir cami şadırvanını elleriyle böyle temizledi.
Diyarbakır'da yaşayan Suriyeli Yahya isimli bir genç, yaşadığı şehirde vatandaşların kullandığı şadırvanın bakımsızlığına tahammül edemedi.
Yahya, bir yıldan uzun bir zamandır bakımsız bırakılan ve vatandaşların hijyenden uzak kullanmaya devam ettiği şadırvanı 6 saatlik bir çalışmayla temiz hale getirdi.
Arkadaşlarıyla beraber şadırvanı çamaşır suyuyla olabildiğince temizleyen genç, musluklarını da değiştirdi.
Suriyeli gencin davranışı sosyal medyada takdir topladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO