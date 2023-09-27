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Sosyal Medya Alkışlar Suriyeli gence! Cami şadırvanını işte böyle temizledi
Sosyal Medya

Alkışlar Suriyeli gence! Cami şadırvanını işte böyle temizledi

Yeniakit Publisher
2023-09-27 10:43:00 -

Diyarbakır'da kaydedilen görüntülerde, bakımsız bir cami şadırvanını elleriyle böyle temizledi.

Diyarbakır'da yaşayan Suriyeli Yahya isimli bir genç, yaşadığı şehirde vatandaşların kullandığı şadırvanın bakımsızlığına tahammül edemedi.

 

Yahya, bir yıldan uzun bir zamandır bakımsız bırakılan ve vatandaşların hijyenden uzak kullanmaya devam ettiği şadırvanı 6 saatlik bir çalışmayla temiz hale getirdi.

Arkadaşlarıyla beraber şadırvanı çamaşır suyuyla olabildiğince temizleyen genç, musluklarını da değiştirdi.

Suriyeli gencin davranışı sosyal medyada takdir topladı.
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