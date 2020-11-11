Aliyev'in yeni 'Karabağ' planı ortaya çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek gösterdikleri kahramanlık için teşekkür etti.

Eşi Mihriban Aliyeva'nın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Aliyev, 2. Karabağ savaşının tarihte Azerbaycan'ın şanlı zaferi olarak kalacağını vurguladı. Aliyev, zaferin kazanılması için tüm halkın birlik ve dayanışma gösterdiğini ifade etti.

Aliyev, yıllardır ata yurtlarından uzakta yaşamak zorunda kalan ve "kaçkın" diye nitelendirilen vatandaşların artık bu isimden kurtulduğunu, onların kısa zamanda yurtlarına döneceklerini söyledi.

Mayınla mücadele başlıyor

28 yıl önce Karabağ'daki yurtlarından olan Azerbaycanlıların geri dönüşü öncesi yapmaları gereken çalışmalar olduğunu vurgulayan Aliyev buna ilişkin yeni planlarını, "Fakat ilk olarak güvenlik önlemleri alınmalıdır. Düşman o bölgelerin neredeyse her yerine mayın döşedi. Şimdi mayın temizleme süreci başlamalı. Bu işe uluslararası kuruluşları da dahil edeceğiz. Çünkü bunu kısa sürede yapmak için kendi olanaklarımız kısıtlıdır. Öncelikle güvenlik, ardından altyapı, ardından diğer tüm imar sorunları çözülecektir." sözleriyle açıkladı.

Aliyev, tarihi anlar yaşadıklarını, insanların sokaklarda coşkuyla zaferi kutladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bayram, bizde olduğu gibi kardeş Türkiye'de de kutlanıyor. Bu doğaldır. Çünkü biz tek milletiz, iki devletiz. Bugünlerde değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a defalarca teşekkürlerimi belirttim. Dün telefonda konuştuk, tekrar teşekkür ettim. Türkiye'nin manevi ve siyasi desteği zaferimizde büyük rol oynadı. Türkiye'nin bize gösterdiği destek ve dayanışma Azerbaycan halkı tarafından çok takdir edilmektedir."

Azerbaycan'da yeni bir dönem başladığını ifade eden Aliyev, yaralı askerlerin iyileşmesi, onların daha sonraki hayatlarının iyi olması, şehit ailelerinin sorunlarının çözülmesi konusunda her şeyi yapacaklarını vurguladı.