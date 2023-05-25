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Dünya Aliyev'den Zengezur Koridoru açıklaması
Dünya

Aliyev'den Zengezur Koridoru açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-25 18:54:00 -
Aliyev'den Zengezur Koridoru açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Zengezur Koridoru uluslararası demiryolu güzergahlarının bir parçası olacak” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise, “Azerbaycan ile Ermenistan arasında toprak bütünlüğü konusunda anlaşma önemlidir, gerisi ikinci plandadır” dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da yer aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev toplantıda yaptığı konuşmasında, Azerbaycan’ın Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım yollarının kesiştiği coğrafi bölgede yerleştiğini belirtti. Azerbaycan'ın Kuzey-Güney Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun önemli bir katılımcısı olduğunu vurgulayan Aliyev, “Ülkemizin ulaşım ve lojistik altyapısı her yöne taşımaya imkan veriyor. Azerbaycan, Hazar havzasındaki en büyük ticaret filosuna sahiptir” dedi.

“Zengezur Koridoru uluslararası demiryolu güzergahlarının bir parçası olacak”

Zengezur Koridoru'nun oluşturulması için Azerbaycan'ın girişimde bulunduğunu hatırlatan Aliyev, “Zengezur Koridoru sadece Azerbaycan'ın ana bölümünü Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası demiryolu güzergahlarının bir parçası olacak” ifadelerini kullandı. Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için ciddi olanakların var olduğunun altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde, "koridor" ve "yol" terimlerinin asıl sorun olmadığını dikkat çekerek, “En önemli şey, Azerbaycan ile Ermenistan arasında toprak bütünlüğü konusunda anlaşmadır, diğer konular ise ikinci plandadır. Bütün Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilaf da dahil olmak üzere 'birlik' topraklarındaki ihtilafların sona ermesiyle ilgileniyor” dedi.

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