  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aliyev'den Paşinyan'ı kudurtacak sözler: İti kovar gibi kovduk
Dünya

Aliyev'den Paşinyan'ı kudurtacak sözler: İti kovar gibi kovduk

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün, kritik bir nokta olan Cebrail'in alınmasının ardından gerçekleştirdiği ulasa sesleniş konuşmasında, 'Ermenistan'ı iti kovar gibi kovduk.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 20:17:00 - 2020-10-04 21:05:44
Aliyev'den Paşinyan'ı kudurtacak sözler: İti kovar gibi kovduk

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 8'nci gününde erken saatlerde Ermenistan, Gence şehrinde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan ise Ermenistan'ın işgal ettiği ve kritik bir öneme sahip Cebrail'de ve birçok köyde kontrolü ele geçirdi. Ulusa sesleniş konuşmasında çatışmalara ilişkin gelişmeleri aktaran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan için 'İti kovar gibi kovduk.' ifadelerini kullandı.

Ateşkes için tek şart var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugünkü yaşanan sıcak gelişmelerin ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Ateşkes için tek şartın olduğunu söyleyen Aliyev, "Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilirse ateşkes sağlanabilir.' dedi.

Kendisine operasyonlar için zaman verin diyenlere de tepki gösteren Aliyev, "Onlara zaman verelim de güç toplayıp bize saldırmalarını mı bekleyelim?' şeklinde konuştu. 'Biz hak yolundayız, ata yurdumuzu kurtarıyoruz' ifadelerini kullanan Aliyev, "Ermenistan’ı iti kovalar gibi kovduk." dedi.

'Azerbaycan tarih yazıyor'

'Halkımızın ve devletimizin yeni tarihini yazıyoruz.' ifadelerini kullanan Aliyev, "Ermeniler tarafından yıkılan camilerimizi yenileyeceğiz." dedi.

Azerbaycan tarihinin şerefli anlarını yaşadıklarını dile getiren Aliyev, "Bütün Azerbaycan halkını ve askerlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Önemli noktalar kurtarıldı

Dün Madagiz ve 7 bölgenin kurtarılmasının ardından bugün de 23 Ağustos 1993'de Ermenistan tarafından işgal edilen ve kritik öneme sahip Cebrail'le birlikte bazı köyler işgalden kurtarıldı.

Kritik bölge işgalden kurtarıldı!
Kritik bölge işgalden kurtarıldı!

Dünya

Kritik bölge işgalden kurtarıldı!

Ermenistan'ın kaçtığı yerde zafer şarkısı
Ermenistan'ın kaçtığı yerde zafer şarkısı

Dünya

Ermenistan'ın kaçtığı yerde zafer şarkısı

Ermeni kadından Azerbaycan itirafı
Ermeni kadından Azerbaycan itirafı

Dünya

Ermeni kadından Azerbaycan itirafı

Sivillere saldırı devam ederse ne olur?
Sivillere saldırı devam ederse ne olur?

Dünya

Sivillere saldırı devam ederse ne olur?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz

SAYIN BAŞKAN ZATEN ONLAR ..
  • Yanıtla
BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Gündem

BAE’den Mısır’a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!

İsrail ile kolkola giren Mısır ‘dost kazığı’ yedi. Ülkenin en önemli tcari kaynağı olan Süveyş Kanalı’na BAE’den rakip geldi.Tel Aviv ve Abu..
Azerbaycan duyurdu: Biraz önce vurduk
Dünya

Azerbaycan duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yaşanan son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.
Putin'i sarsacak Ermenistan gelişmesi
Dünya

Putin'i sarsacak Ermenistan gelişmesi

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında çatışmalar devam ederken Rusya'nın sinsi bir planının ortaya çıktığı iddia edildi.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay