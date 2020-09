Aliyev'den kritik uyarı! 'İstihbarat aldık' deyip duyurdu: Ermenistan'dan savaşa hazırlanıyor

Ermenistan’ın Azerbaycan üzerindeki provokasyon girişimleri bölgedeki iplerin giderek gerilmesine neden oluyor.

Ermeniler ateşkesi ihlal etti

Suriye’den topladığı teröristleri Karabağ bölgesine yığan Ermanistan, Tovuz’da sağlanan ateşkesi son 48 saatte ağır makinalı tüfekler, keskin nişancı ve top atışlarıyla 109 defa ihlal etti.

AB’nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar’ı Başkent Bakü’de kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ciddi uyarılarda bulundu.

Aliyev, Ermenistan’ın provokasyon girişimleri nedeniyle bölgede tansiyonun yükseldiğini belirtti.

“Bize saldırırlarsa pişman olurlar”

Ermenistan’ın on binlerce kişilik gönüllü ordu kurtuğunu aktaran Aliyev, Azerbaycan’a saldırı hazırlığı yapıldığını kaydederek “Bu şunu gösteriyor ki Ermenistan savaşa hazırlanıyor. Bunun bir başka göstergesi de bir gönüllüler ordusu kurduklarını duyurmaları ve yapılan açıklamalara göre bu grupların on binlerce kişiden oluşacak olması. On binlerce kişiden oluşan gönüllü ordunun tek bir amacı var - Azerbaycan’a saldırmak. İşgal altındaki topraklarda sözde askeri tatbikatlar düzenliyorlar ki bu da bize karşı bir başka provokasyon” ifadelerini kullandı.

“Bize saldırırlarsa pişman olurlar” diyen Aliyev, askeri yoğunlaşmanın sınır hattına yalandığını aktardı. Aliyev “Bütün provokasyonları Ermenistan yapıyor ve bunu kasten yapıyorlar. Minsk Grubu eşbaşkanlarıyla yaptığım görüşmelerde dile getirdiğim, provokasyonlar istenmeyen sonuçlara yol açabilecek çok tehlikeli adımlara yol açıyor. Başka bilgilerimiz var. İstihbarat kaynaklarımıza göre çok ciddi askeri hazırlıklar sürüyor ve askeri güçleri devlet sınırındaki temas hattında yoğunlaşıyor. Durumu izliyoruz ve birçok durumda olduğu gibi Tovuz’da olduğu gibi kendimizi savunacağız” dedi.

ABD’nin Bakü ve Erivan büyükelçiliklerinden uyarı yapıldı. Ermenistan-Azerbaycan temas hattındaki gerilim nedeniyle bu ülkelerde yaşayan ABD vatandaşlarının dikkatli olması istendi.

“Topraklarımızı işgalden kurtaracağız”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Askeri İşler Dairesi Başkanı Korgeneral Muharrem Aliyev ise Ermenistan’a sert tepki gösterdi. Muharrem Aliyev, “Azerbaycan devletinin ve halkının sabrı tükenmez değil. 25 yıl daha müzakerelerle toprakların çözülmesini beklemeyeceğiz. Bu sorun çözülmeli. Azerbaycan topraklarımızın kurtarılması gerektiği konusunda kesin bir pozisyona sahip. Şimdi Azerbaycan seçimini yapacak. Topraklarımızı askeri yolla işgalden kurtaracağız. Sonuç olarak Ermenistan’ın bir devlet olarak varlığı sorgulanacak” açıklamasında bulundu.