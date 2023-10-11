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Dünya Aliyev'den İran açıklaması: Anlaşmaya vardık
Dünya

Aliyev'den İran açıklaması: Anlaşmaya vardık

Yeniakit Publisher
2023-10-11 02:32:00 -
Aliyev'den İran açıklaması: Anlaşmaya vardık

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a ulaşımın sağlanması için gereken kara yolu ve demir yolu inşası konusunda Tahran yönetimiyle anlaşıldığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı'nın katılımcıları için mesaj gönderdi.

Mesajında, Azerbaycan'ın güvenilir bir transit ülke olduğunu belirten Aliyev, ülkesinin ulaştırma ve lojistik altyapısının Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ülkelerine açık olduğunu kaydetti.

"İran ile anlaşmaya varıldı"

Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun taşıma kapasitesini 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerine işaret ederek, "İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a ulaşımı sağlayacak kara yolu ve demir yolunun inşası konusunda bu ülkeyle (İran) anlaşmaya varıldı. Aynı zamanda Azerbaycan, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun iletim kapasitesinin daha da genişletilmesi için aktif çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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