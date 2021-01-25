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Dünya Aliyev'den flaş açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dünya

Aliyev'den flaş açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’nün İranlı şirketlerin Dağlık Karabağ'ın savaştan etkilenen bölgelerinin yeniden inşasına katılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 16:02:00 - 2021-01-25 16:03:16
Aliyev'den flaş açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Bakü’de bir araya gelen Aliyev, görüşme sırasında Azerbaycan’ın İranlı şirketlerin Dağlık Karabağ'ın savaştan etkilenen bölgelerinin yeniden inşasına katılmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı basın dairesinin görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Aliyev İranlı şirketlerin Karabağ’ın kalkınmasına katılacak olmasını memnuniyetle karşıladı” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Azerbaycan liderinin ‘gelecekte İran - Azerbaycan - Rusya ve İran - Azerbaycan - Türkiye formatlarında üçlü zirveleri düzenleme fikrini de memnuniyetle karşıladığı’ kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif’in ‘Azerbaycan hükümetini ve halkını bu yakınlarda elde ettikleri zaferlerden dolayı kutladığı ve ikili işbirliğinin geliştirilmesine olan bağlılığını yeniden teyit ettiği’ ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:

"Zarif, Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından önerilen ‘Altı Taraflı Bölgesel İşbirliği Girişimi’ adlı planı memnuniyetle karşıladı, ayrıca İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanması için her alanda yardım etmeye ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı."

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Bakü ziyareti ile Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'yi de kapsayan ve Dağlık Karabağ çözüm sürecine adanan bölge turu başlamış oldu. Zarif, yarın Moskova’yı ziyaret ederek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

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