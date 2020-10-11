Aliyev’den Erivan’a son şans

Ermenistan’a diz çöktürdüklerini ve birçok yeri geri aldıklarını belirten Aliyev, Putin’in çağrısıyla Moskova’da yapılacak görüşmelerin Erivan için son şans olduğunu söyleyerek, “Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Biz topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum” dedi.



Aliyev, birçok köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını söyleyerek “Bugün (dün) Azerbaycan Ordusu Çaylı köyü, Yukarı Güzlek köyü, Kıslak köyü, Garacalar köyü, Süleymanlı ve Sur köyleri ve Hadrud kasabasını işgalden kurtardı. Düşmanın elinde tek bir tane bile Azeri askeri teçhizatı yoktur. Erivan’ın 16 komuta merkezi, 196 tankı, iki S-300 sistemi dahil çok sayıda hedef imha edildi. Ermenistan ordusunun tanklarını onlara karşı kullanıyoruz. Temas hattı diye bir şey kalmadı hepsini temizledik. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Onlar bizim gücümüzü gördüler. (Paşinyan) Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız. Ermenistan’a diz çöktürdük” dedi.