Aliyev'den Erdoğan mesajı: Adınız tarihe kazınacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Başkan Erdoğan tebrik mesajı gönderdi.

Aliyev mesajında, ''Her alanda büyük başarılara imza atmış, Ülkenizin küresel bir güç merkezi ve uluslararası dünyada üst sıralarda yer alan bir ülke olmasına yardımcı olarak nüfuz kazanmayı başardık. Tüm bu başarılarda paha biçilemez bir rolünüz ve eşsiz bir çalışmanız var. Bu nedenle adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacaktır.'' ifadelerine yer verdi.

Aliyev mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başkan, Sevgili kardeşim,

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Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli siyasi gücü olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Büyük Kongresi'nin toplanması ve oybirliğiyle yeniden Genel Başkanlığa seçilmeniz vesilesiyle sizleri ve liderliğini üstlendiğiniz partinin tüm üyelerini yürekten kutluyorum. Bu, milli iradenin bir ifadesidir, Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarının sınırsız güveninin ve desteğinin açık bir tezahürüdür ve kardeş Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi için yaptığınız hizmetlere duyulan büyük takdirdir.

Tarihi bir olay

Adalet ve Kalkınma Partisi Büyük Kurultayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal ve siyasi hayatında tarihi bir olaydır. Kongrede alınan önemli kararların partinin gelecekteki faaliyetlerinin yönünün belirlenmesine, kardeş halkınızın refahı için belirlenen yeni hedeflere ulaşılmasında ve "Türkiye Yüzyılı"nın gerçekleştirilmesinde ve Ülkenizin sosyo-ekonomik kalkınmasında yeni bir aşamayı sağlayacak vizyona olağanüstü katkı sağlayacağından eminim.

Adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazanacak

Kurucusu ve lideri olduğunuz Adalet ve Kalkınma Partisi, kuruluşundan bu yana Türk devletine ve milletine onur ve şerefle hizmet etmiş, program hükümlerine, belirtilen ilke ve eylemlerine bağlılık göstermiş, her alanda büyük başarılara imza atmış, Ülkenizin küresel bir güç merkezi ve uluslararası dünyada üst sıralarda yer alan bir ülke olmasına yardımcı olarak nüfuz kazanmayı başardık. Tüm bu başarılarda paha biçilemez bir rolünüz ve eşsiz bir çalışmanız var. Bu nedenle adınız Türk devlet tarihine sonsuza kadar kazınacaktır.

Türkiye'nin sizin bilge ve kararlı liderliğiniz altında elde ettiği başarılardan, dünyada artan itibarından mutlu ve gururluyuz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin, birliğinin ve stratejik ittifakının örnek teşkil ettiğini ve en üst düzeyde olduğunu büyük bir mutlulukla belirtmek isterim. Karşılıklı güven, destek ve dayanışmaya dayalı sağlam temeller üzerine kurulu devletlerarası ilişkilerimiz, bölgesel işbirliğine, istikrara ve güvenliğe de önemli katkı sağlıyor.

Kardeş milletlerimizin sarsılmaz iradesine ve "Tek millet, iki devlet" ilkesine dayanan Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, ortak çabalarımızla gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğinden eminim.

Bir kez daha sizleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her bir üyesini en içten dileklerimle tebrik ediyor, partinin çalışmalarının kardeş Türkiye devletine ve halkına başarı, huzur, refah ve refah getirmesini diliyorum.