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Aliyev yüzlerce mahkumu affetti! Aralarında bir Türk vatandaşı da var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı öncesinde aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 399 mahkumu affetti.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:37
Aliyev yüzlerce mahkumu affetti! Aralarında bir Türk vatandaşı da var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı öncesinde 399 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede, bazı mahkumların, mahkum ailelerinin, kamu baş denetçisinin ve insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiğini belirtti.

Yabancı mahkumlar da var

Aliyev, mahkumların kişiliklerini, ailevi ve sağlık durumlarını, mahkumiyet süresindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak anayasanın ilgili maddeleri uyarınca af kararını imzaladığını kaydetti.
Genelgede, aralarında Gürcistan, Rusya, Çin, Hindistan, Kamerun, Nijerya ve Özbekistan gibi ülkelerden yabancı mahkumların da bulunduğu 399 kişinin ismine yer verildi.

Türk vatandaşı da affedilenler arasında

Şükrü Trabzonlu (51) adlı bir Türk vatandaşının da affedilenler arasında olduğu ve genelgede ismi geçen mahkumların kısa sürede salıverileceği açıklandı.

Affedilenler arasında bazı siyasi parti ve insan hakları örgütleri tarafından "siyasi tutuklu" oldukları iddia edilen kişiler de bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:37
  1. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
  2. Nevruz Bayramı
  3. Şükrü Trabzonlu
  4. siyasi tutuklu

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