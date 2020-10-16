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Dünya Aliyev Türkiye konusunda noktayı koydu
Dünya

Aliyev Türkiye konusunda noktayı koydu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmaların Türkiye olmadan durdurulamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:13:00 - 2020-10-16 17:23:50
Aliyev Türkiye konusunda noktayı koydu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yaşanan çatışmalar ve Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonuna ilişkin son dakika bilgilerini paylaşmak üzere A Haber'in konuğu oldu. Operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı veren Aliyev açıklamaları içerisinde Türkiye'ye de destekleri için teşekkür etti. İşte o açıklamaları:

Öldürülenler arasında paralı askerler de var

PKK'dan destek alıyorlar. Onlara dağda sürekli yer değiştirdikleri yerler yaptırılmış. Bugün öldürülen Ermeniler arasında paralı askerler de vardı.

Maksatlı yalan haber yapılıyor

Askeri destek isteme konusunda yalan kampanyalar yapılıyor. Bize Pakistan, Bosna Hersek ve en çok da hürmetli gardaşım Erdoğan ve Türk halkı en büyük desteği bize vermiştir. Ancak askeri bir desteğe lüzum yoktur. Bu konuda yapılan propagandalar uluslararası kamuoyunu galeyana getirmek amaçlıdır. Diyorlar ki "Ermenistan ile Türkiye vuruşuyor" ya da "Ermeni uçağını Türk F16'sı vurdu" bunların gerçeğinin ortaya çıkması uzun sürmüyor.

Türkiye olmadan olmaz

Türkiye'nin gücünü istemeyen ve rahatsız olanlar bu kampanyaları yapıyor. Ama Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye'yi çıkarlarını savunan, kimsenin bir şeyi dikte edemediği bölgede ce uluslararası camiada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye'nin iştiraki olmadan bölgede herhangi bir mesele çözülemez. Türkiye defakto olarak Karabağ konusunda da masada zaten. Bugünkü Erdoğan Türkiyesi ile o eski Türkiye arasında çok fark var. Türkiyesiz bu mesele çözülmez.

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