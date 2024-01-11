  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Aliyev rest çekti
Dünya

Aliyev rest çekti

Yeniakit Publisher
2024-01-11 08:38:00 -
Aliyev rest çekti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak Zengezur Koridoru'nun açılmaması durumunda Ermenistan'la sınırları açmayacaklarını bildirdi.

Aliyev, yerel televizyon kanallarına değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'nın Azerbaycan karşıtı tutumuna değinen Aliyev, 90'lı yıllarda bu ülkeyle iyi ilişkilere sahip olduklarını fakat 2. Karabağ Savaşı döneminde durumun değiştiğini belirtti.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisini defalarca aradığını dile getirerek, "Fakat hiçbir şey başaramadılar ve savaşı Macron ya da başka biri değil, Putin durdurdu." dedi.

Fransa'nın sömürgelerinden de bahseden Aliyev, "Fransız sömürgeciliğinin ifşa edilmesini ve kolonilerin Fransız baskısından kurtarılmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak Zengezur Koridoru'na ilişkin, "En uygun seçenek Mehri (Ermenistan'da bulunan) bölgesinden geçecek güzergahtır. Hem demir yolu hem de kara yolu oradan geçmelidir. 'Azerbaycan'dan Azerbaycan'a insanların ve yüklerin hiçbir kontrole tabi tutulmadan geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde Ermenistan sonsuza kadar çıkmazda kalacak. Ve bahsettiğim güzergah açılmadığı takdirde Ermenistan'la sınırımızı açmayacağız." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimlerinin öne alınmasını da değerlendiren Aliyev, şunları söyledi:

"Birinci nedeni egemenliğimizin tam sağlanmış olmasıdır. Yeni bir dönem başlıyor ve cumhurbaşkanı seçimi bu yeni dönemin başlangıcı olmalıdır. İkinci nedeni odur ki bağımsızlık hayatımızda ilk kez seçimler arazilerimizin tümünde yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimi de en önemli seçim olduğu için tüm arazilerimizde yapılacak ilk seçimin cumhurbaşkanı seçimi olmasını istedim."

Aliyev, Ermenistan'la müzakerelerini yürüttükleri barış anlaşmasına ilişkin, "Ermenistan, barış anlaşması için garantör devletlerin olmasını istiyor. Biz ise buna gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu iki ülke arasında imzalanacak bir anlaşma olacaktır. Burada herhangi bir garantöre ihtiyaç yoktur. Birileri yardım etmek isterse bunu da kabul ederiz. Ancak bu yardım zoraki olmamalıdır. Çünkü şu anda bazıları müzakerelerin şu ülkede, o ülkede ya da üçüncü bir ülkede yapılması için yarışıyor. Bu biraz jeopolitik rekabete benziyor. Bunu istemezdim. Ermenistan ile Azerbaycan ilişkilerinin jeopolitik bir mesele haline gelmesini istemem. Bu, iki ülke arasındaki bir meseledir ve bunu kendi başımıza çözmemiz lazım. Anlaşırsak barış anlaşması imzalanacak. Anlaşmaya varılamazsa ya müzakereler devam edecek ya da müzakereler durdurulacak. Her iki seçenek de mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor

Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada söz sahibi olan kudretli bir devlettir
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada söz sahibi olan kudretli bir devlettir

Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, dünyada söz sahibi olan kudretli bir devlettir

Erdoğan ve Aliyev’den kritik zirve
Erdoğan ve Aliyev’den kritik zirve

Gündem

Erdoğan ve Aliyev’den kritik zirve

Aliyev'den tokat gibi sözler! "Kaderleri sponsorların elinde"
Aliyev'den tokat gibi sözler! "Kaderleri sponsorların elinde"

Dünya

Aliyev'den tokat gibi sözler! "Kaderleri sponsorların elinde"

Aliyev, Ermenistan'ı silahlandıran ülkeyi açıkladı
Aliyev, Ermenistan'ı silahlandıran ülkeyi açıkladı

Dünya

Aliyev, Ermenistan'ı silahlandıran ülkeyi açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23