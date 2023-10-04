Aliyev resmen reddetti! İspanya’ya gitmiyor
Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, Avrupa Birliği (AB), Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı verdi.
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ zaferi sonrası ilk kez 5 Ekim'de İspanya'nın Granada kentinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi kapsamında bir araya gelmesi bekleniyordu
Ermenistan güvenlik konseyi toplantıya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve AB başkanı Charles Michel'in de katılacağını duyurmuştu.
Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in toplantıya katılmama kararı aldığı açıklandı.