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Aktüel Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz'in adını Sugovuşan olarak değiştirdi
Aktüel

Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz'in adını Sugovuşan olarak değiştirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 21:25:13 -
Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz'in adını Sugovuşan olarak değiştirdi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Madagiz yerleşim biriminin adını Sugovuşan olarak değiştirdi.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Madagiz'in tarihi adını 3 Ekim 2020'den itibaren geri kazandırıyorum. Bundan böyle Sugovuşan olarak anılacaktır. Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, Sugovuşan'ı işgalden kurtarma operasyonunu yöneten 1. Kolordu Komutanı Tümgeneral Hikmet Hasanov'u kutladı, Hasanov'a, tebriklerini tüm personele iletmesi talimatı verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıklamıştı.


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