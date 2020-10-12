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Dünya Aliyev, Erivan'a sert çıktı: Ermeniler bedelini ödeyecek
Dünya

Aliyev, Erivan'a sert çıktı: Ermeniler bedelini ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gence’ye yapılan saldırının sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğunu belirterek, gereken cevabı vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:57:00 -
Aliyev, Erivan'a sert çıktı: Ermeniler bedelini ödeyecek

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın ateşkesi alenen ihlal ederek Gence kentinde yaşayan sivillere füze saldırı düzenlediğini kaydetti. Saldırıyı “savaş suçu” olarak nitelendiren Aliyev, Ermenistan’ın Cenevre Sözleşmelerini alenen ihlal ettiğini belirtti.

Aliyev, “Saldırı, Rusya’nın arabuluculuğunda yapılan müzakerelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürüdür. Bu alçakça saldırılar, Azerbaycan halkının iradesini asla kıramaz!” dedi.
Gence’ye yapılan füze saldırısının, Ermenistan’ın Vardenis ilinden düzenlendiğine dikkatini çeken Aliyev, Ermenistan’ın son 2 haftadaki saldırılarında 41 sivilin katledildiğini bildirdi. Ermenistan’ın, işgalden kurtardıkları bölgeleri yeniden işgal etmeyi amaçladığını belirten Aliyev, “Ermenistan’ın askeri ve siyasi yönetimi tüm bu suçların sorumlusudur. Azerbaycan tüm bunlara gereken yanıtı verecektir” ifadelerini kullandı.

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