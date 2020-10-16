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Gündem Aliyev duyurdu! Azerbaycan 3 köyü daha işgalden kurtardı
Gündem

Aliyev duyurdu! Azerbaycan 3 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köylerinin Azerbaycan ordusu tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:31:00 - 2020-10-16 17:52:38
Aliyev duyurdu! Azerbaycan 3 köyü daha işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 3 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, "Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köyleri işgalden kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Aliyev, "Cesur Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Khirmanjig, Ağbulag ve Ahullu köylerini kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

İşte Aliyev'in o paylaşımı:

Ermenistan savaşı farklı bölgeye çekiyor

Ermenistan birlikleri, Azerbaycan ordusunun operasyonları neticesinde cephe hattında farklı yönlere çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde Ağdere, Ağdam, Fizuli, Hadrut ve Cebrayıl yönünde cephe hattındaki gergin durumun sürdüğü bildirildi.

"Türkiye'siz bir mesele çözülmez"

A Haber'e açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye'nin gücünü istemeyen ve rahatsız olanlar bu kampanyaları yapıyor. Ama Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye'yi çıkarlarını savunan, kimsenin bir şeyi dikte edemediği bölgede ce uluslararası camiada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye'nin iştiraki olmadan bölgede herhangi bir mesele çözülemez. Türkiye defakto olarak Karabağ konusunda da masada zaten. Bugünkü Erdoğan Türkiyesi ile o eski Türkiye arasında çok fark var. Türkiyesiz bu mesele çözülmez." ifadelerini kullanmıştı.

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