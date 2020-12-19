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Aktüel Alışverişte mediamarkt.com.tr "sınır" tanımıyor
Aktüel

Alışverişte mediamarkt.com.tr "sınır" tanımıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:08:15 -
Alışverişte mediamarkt.com.tr "sınır" tanımıyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye, sokağa çıkma sınırlamasının uygulandığı hafta sonları, teknolojiseverlerin elektronik ürün ihtiyacını karşılamak için avantajlı fiyat tekliflerini hafta sonu mediamarkt.com.tr’de de sürdürüyor.

MediaMarkt Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, sağlık tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma sınırlamasının uygulandığı hafta sonları, en büyük mağazası mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeye devam ediyor.

Teknolojiseverlerin elektronik ürün ihtiyaçlarını en avantajlı ve hızlı şekilde karşılamak için kampanyalarını hafta sonları da sürdüren MediaMarkt, bu kapsamda online mağazasında yılbaşı kampanyalarına ek güne özel teklifler ve hatta detaylarıyla outlet ürün fırsatları dahi sunuyor.


- Depoda yoksa mağazadan gönderiliyor


MediaMarkt Türkiye, son aylarda artan kargo transferi yoğunluğunu da göze alarak pandemi döneminde hayata geçirdiği “mağazadan sevkiyat” yöntemi ile teknolojiseverlere, mediamarkt.com.tr’den aldıkları ürünleri sadece internet deposundan değil, gerekli durumlarda kişiye en yakın mağazadan da kargolayabiliyor.

Buna ek olarak MediaMarkt, teknolojiseverlere alışverişlerini yine mediamarkt.com.tr üzerinden gerçekleştirip, ürünlerini ise diledikleri mağazadan teslim alma seçeneği de sunuyor. Böylece teknolojiseverler sokağa çıkma sınırlamaları dahilinde elektronik ürün ihtiyaçları için alışveriş yapıp, sınırlamalar bittiğinde ise mağazadan ürünlerini teslim alabiliyor.

MediaMarkt’ın sunduğu avantajlı fırsatlar sadece özel fiyatlarıyla da sınırlı değil. BonusFlaş’a özel kampanya ile 20 Aralık tarihine kadar Garanti BBVA kredi kartları ile (Bonus, Bonus Bussines, Bonus Flexi, Flexi, Bonus Genç, Money Bonus, Bonus American Express kredi kartları ve Sanal Kartlar) yapılacak 2 bin TL ve üzeri tek ödemeli ve taksitli yapılan alışverişlerde 100 TL Bonus hediye ediliyor.

Ayrıca CardFinans veya HSBC kredi kartıyla mediamarkt.com.tr’den tek seferde yapılacak 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde de 75 TL ParaPuan hediye edilecek. Bu kampanya ise 22 Aralık tarihine kadar geçerli olacakken teknolojiseverlerin MediaMarkt’ın bankalarla yaptığı iş birliklerini öğrenmek veya yeni bilgileri görmek için "https://www.mediamarkt.com.tr/tr/shop/bankakampanyalari.html" adresi ziyaret etmeleri ve faydalanmaları için de kampanyalara katılım sağlamaları gerekiyor.

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