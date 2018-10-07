Alışverişte çocuklar üzerinden marka baskısı

Türkiye’de de ve özellikle büyük şehirlerde; varlıklı kesim çocukları açısından bunun oldukça yaygın olduğu biliniyor.



Araştırma kapsamında, ABD, Brezilya, Almanya, İspanya, Hindistan, Çin ve Japonya’da 1920 kentli çocukla yüzyüze görüşüldü. Araştırmaya göre, 9-14 yaş arasındaki her 3 çocuktan 2’si, anne ve babalarının otomobil, moda markaları, cep telefonları gibi pahada ağır alışverişlerini etkiliyor.



İlginç sonuçlardan birisi de, çocukların yarısının son modayı takip etmeyi sevdiklerini söylemeleri. Erkek çocukların %45’inin, kızların da %55’inin moda propagandalarının tutsağı olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, çocukların ev halkının alışverişi üzerinde belli oranda çocukların etkilerinin olduğunu tahmin ettiklerini, ancak etkinin bu kadar büyük olmasının kendilerini şaşırttığını söylüyorlar.

Özellikle televizyon reklamlarının çocuklara dönük olarak yapılmasının arkasında uyanık şirketlerin bu zaafı keşfetmeleri var.. Çocuklar üzerinden pazar payı savaşı reklamla körüklenen moda yoluyla yapılıyor.