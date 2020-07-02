Alişan'dan Erdoğan tepkisi! ''Niye korktunuz ki bu yasadan?"

Geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte Manisa'da trafik kazası geçiren ve burnu bile kanamadan kurtulan Alişan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili açıklamalarına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. çocuğunu kucağına alan kızı Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi saldırıya sert tepki göstererek, "Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde işledikleri suçun cezasını çekecekler. Yalanın, iftiranın kişilik haklarına saldırının alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şart. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz" demişti.

"Niye korktunuz ki bu yasadan?"

Alişan da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyleyerek bu karara destek verdi:

"Eleştiri yapmakla, hakaret etmek, küfür etmek aynı şey değil... Beni eleştirebilirsin, sevmeyebilirsin ama bana küfür edemezsin, iftira atamazsın, aileme hatta çocuğuma kadar nefretini kusup belden aşağı hakaret edemezsin... Kimse kimseye edemez! Niye korktunuz ki bu yasadan??"