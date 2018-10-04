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Alişan, Damien Comolli'ye seslendi

Alişan, Sparta Trnava maçı sırasında sosyal medya hesabından Damien Comolli'ye isyan etti.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:12
Alişan, Damien Comolli'ye seslendi

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Alişan, Twitter hesabından Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli'ye seslendi. 

Frey transferi konusunda serzenişte bulunan ünlü şarkıcı Comolli'yi halı saha maçında kendisini izlemeye davet etti. 

İşte Alişan'ın o tweeti; 

'Bu Frey’i izleyip Fenerbahçe’ye futbolcu diye alan Comoli’ye sesleniyorum.. Haftaya halı saha macımız var beni izlemeye gelirmisin?Frey’den çok daha faydalı olurum yemin ederim.. En azından ben o formanın değerini ve ağrlığını biliyorum....'18-10/04/aliaaa.Jpeg

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:12
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