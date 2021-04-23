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Siyaset Alinur Aktaş hastane odasından açıklama yaptı
Siyaset

Alinur Aktaş hastane odasından açıklama yaptı

Koronavirüs tedavisine hastanede devam edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bir video paylaşarak son durumunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 08:52:00 -

Koronavirüs testi iki gün önce pozitif çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Aktaş, salı günü Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde dinlenmeye başladığını hatırlattı.

Doktorların tavsiyesi üzerine dünden beri tedavisinin hastanede devam ettiğini belirten Aktaş, "Genel sağlık durumum gayet iyi. Mesaj gönderen, telefon eden, sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalara Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Aramızdan ayrılan kardeşlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Gayet iyiyim hamdolsun." açıklamasında bulundu.

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