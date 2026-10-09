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Dünya Alın size Fransa’da protesto hakkı! Göstericinin yüzüne diz darbesi
Dünya

Alın size Fransa’da protesto hakkı! Göstericinin yüzüne diz darbesi

Yeniakit Publisher
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Alın size Fransa’da protesto hakkı! Göstericinin yüzüne diz darbesi

Muhalif trollerin öve öve bitiremediği Batı'nın sözde demokrasisi "göstericilerin suratına" darbeler indiriyor.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, dün Paris'te Bastille Meydanı'nda polisin bir göstericiyi yakalayıp yüzüne diziyle vurduğu anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma açılacağı bildirildi.

Lise ve üniversite öğrencileri daha iyi eğitim şartları için dün Paris'te gösteri düzenlemişti.

Gösteride polis ve bazı göstericiler arasında arbede yaşanırken, 2 polis yaralı göstericiyi yakalayarak yüzüstü yere yatırmıştı.

 

Polislerden biri dizleriyle göstericinin üzerinde baskı uygularken, çevredeki diğer göstericiler yerdeki kişinin kan kaybetmekte olduğu konusunda ikazda bulunmuştu.

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlatılan lise eylemleri toplumun farklı kesimlerinin desteği ile birçok kente yayılarak büyüdü.

Şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişi hakkında yasal işlem başlatılan eylemlerde, 1000'i aşkın kişi yaralandı.

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