Alın size eski Türkiye! Okan Bayülgen döküldü, solcular rezil oldu

Bana Göre TV Youtube ekranlarına konuk olan Okan Bayülgen, gençliğinde gördüğü işkenceleri anlattı.

"Hiçbir topluluğa ait değilim" diyen Okan Bayülgen, 12 Eylül öncesi dönemde şiddet gördüğünü ve travmasının hala geçmediğini ifade etti: “Falaka yedim, kafama silah dayandı, üzerime ateş açıldı.”

Bayülgen'in açıklamaları, eski Türkiye'yi özleyen solcuları rezil rüsva etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine yönelik kara propaganda yapmaya kalkışan solcuların sürekli, "Eski Türkiye daha demokratikti, AK Parti öncesi Türkiye daha adildi" şeklindeki söylemleri, Bayülgen'in hatırlattığı gerçeklerle bir kez daha yalanlanmış oldu.

Solcuların tezlerini yine solcuların çürütüyor olması ise ayrıca dikkat çekici!..