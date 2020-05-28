Alimünyum ile virüsleri yok eden bir yöntem geliştirildi!

Avustralya Queensland Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, alimünyumu antiviral ve antibakteriyel hale getirerek zararlı organizmaların hayatta kalmasını engelleyecek ve virüslerin saatler içerisinde yok olmasını sağlayacak yeni bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

ACS Biomaterials Science & Engineering dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında Prof. Prasad Yarlagadda ve ekibi, binlerce alüminyumun alaşımından üretilen diskleri 3 saat boyunca aşındırıcı sodyum hidroksite maruz bıraktı. Uygulanan işlemin, metalin pürüzsüz yüzeyini mikroskobik seviyede değiştirdiği ve aşındırdığı; böylece yüzeyin 'hidrofilik' hale geldiği belirtildi.

Daha sonra sodyum hidroksitle işlem gören alüminyumun üzerine virüsler ve bakteriler yerleştirilerek mikropların sıkışması ve parçalanması sağlandı. Uygulanan tüm işlemler sonucu bakterilerin 3 saat, virüslerin ise 2 saat içerisinde yok olduğu gözlemlendi.