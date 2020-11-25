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Aktüel Alıcı sandığı sivil polislere uyuşturucu satmak isteyince yakalandı
Aktüel

Alıcı sandığı sivil polislere uyuşturucu satmak isteyince yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:50:33 -
Alıcı sandığı sivil polislere uyuşturucu satmak isteyince yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alıcı sandığı sivil polislere uyuşturucu satmak isteyince yakalanan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı B.Y (17), ilçe merkezinde park halinde bekleyen otomobildeki sivil polislere yanaştı.

Otomobildekilere "Beni mi bekliyorsunuz, siparişi siz mi alacaktınız?" diyen B.Y, elindeki bir miktar uyuşturucuyu vermek istedi.

Polisin "Burada olmaz arabaya bin" diyerek otomobile bindirdiği B.Y, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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