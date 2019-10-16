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Alıç reçeli nasıl yapılır? Alıç faydaları nelerdir?

Tezgahlar alıç ile dolmaya başladı. Sağlık için son derece faydalı olan bu meyveden reçel yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, "Alıç reçeli nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:51
Alıç reçeli nasıl yapılır? Alıç faydaları nelerdir?

Tezgahlar alıç ile dolmaya başladı. Sağlık için son derece faydalı olan bu meyveden reçel yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte, "Alıç reçeli nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... 

Alıç faydaları nelerdir?

İyi bir antioksidan kaynağı olan alıç cildin yaşlanmasını yavaşlatır.

Alıç kalp sağlığı için son derece faydalıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar alıcın tansiyonu dengelediğini ortaya koymuştur.

Lif yönünden zengin olan alıç sindirim sistemini düzenler.

Alıç saç dökülmesini bir hayli azaltın.

Alıç düzenli tüketildiğinde stres seviyesini azaltır.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde alıç kilo vermeye yardımcı olur.

Alıç reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • Yarım kilo alıç
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 bardak su
  • Yarım yemek kaşığı limon suyu

 

Alıç meyvesini temizledikten sonra yarım saat kadar tuzlu suda bekletin.

Ardından temiz suyla alıçları yıkayın.

Sonrasında alıç meyvesinin çekirdeklerini çıkarın.

Meyveleri bir tencereye alın ve üzerine şekeri serpin.

Tencerenin kapağını kapatın ve buzdolabına atın.

12 saat boyunca meyveyi dolapta bekletin.

Ertesi gün tencereyi ocağa alın.

Kıvam çok koyuysa bir miktar su ekleyin.

Reçel kıvam alınca içerisine limon suyunu ekleyin.

Birkaç taşım daha kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın.

Sıcakken reçeli kavanozlara bölüştürün.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:51
  1. Alıç reçeli nasıl yapılır?
  2. Alıç faydaları nelerdir?
  3. alıç meyvesi
  4. alıç reçeli püf noktası

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