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Alıç pekmezi nasıl yapılır? Alıç pekmezi tarifi

Alıç sağlık için son derece faydalı meyvelerden biridir. Reçeli, şerbeti hazırlanan alıç meyvesinden pekmez de yapabilirsiniz. Peki, alıç pekmezi nasıl yapılır?

20 Ekim 2019 Pazar 00:14
Alıç pekmezi nasıl yapılır? Alıç pekmezi tarifi

Alıç sağlık için son derece faydalı meyvelerden biridir. Reçeli, şerbeti hazırlanan alıç meyvesinden pekmez de yapabilirsiniz. Peki, alıç pekmezi nasıl yapılır?

Alıcın faydaları nelerdir?

İyi bir antioksidan kaynağı olan alıç cildin yaşlanmasını yavaşlatır.

Alıç kalp sağlığı için son derece faydalıdır.

Yapılan bilimsel çalışmalar alıcın tansiyonu dengelediğini ortaya koymuştur.

Lif yönünden zengin olan alıç sindirim sistemini düzenler.

Alıç saç dökülmesini bir hayli azaltın.

Alıç düzenli tüketildiğinde stres seviyesini azaltır.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde alıç kilo vermeye yardımcı olur.

Alıç pekmezi nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 kilo alıç
  • 2 su bardağı şeker
  • 4 su bardağı su

 

Alıçları güzelce yıkayın.

Ardından alıçları 4 su bardağı suyla güzelce haşlayın.

Meyve yumuşayınca suyunu süzün.

Meyveleri çekirdeklerinden ayırın.

Meyveyi iyice ezin.

Meyve püresini tencereye alın ve içerisine şekeri ekleyin. Pekmez koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirin.

Alıç pekmezini sıcakken kavanozlara boşaltın.

Aman dikkat!

Alıç son derece faydalı bir meyve olsa da ölçülü tüketilmelidir. Alıç pekmezi, reçeli ya da çayı fazla tüketildiğinde başta ishal olmak üzere birçok soruna yol açabilir.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 00:14
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