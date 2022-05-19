Alibeyköy otogara nasıl gidilir? Tramvayla, Metrobüsle, Marmarayla, İETT ile Alibeyköy otogara nasıl giderim?

Alibeyköy Cep Otogarı İstanbul Eyüp'te Alibeyköy semtinde bulunmaktadır. Peki Tramvayla, Metrobüsle, Marmarayla, İETT ile Alibeyköy otogara nasıl gidilir? İşte detaylar...

Tramvayla Alibeyköy Otogara nasıl gidilir?

Öncelikle Alibeyköy Cep Otogarı’na ulaşımın tek raylı sistem seçeneği tramvay. T5 Alibeyköy Cep Otogarı-Eyüp-Balat tramvayının son durağı Alibeyköy Otogar oluyor.

Yani bu da demektir ki T5 Alibeyköy Cep Otogarı-Eyüp-Balat hattı üzerindeyseniz sadece tek bir tramvay ile Alibeyköy Cep Otogarı’na gidebilirsiniz. T5 Alibeyköy Cep Otogarı-Eyüp-Balat tramvayına, Alibeyköy (M7 metrosu) ve Ayvansaray’dan (metrobüs) aktarma yapma şansınız bulunuyor.

Metro İle Alibeyköy otogara nasıl gidilir?

Direkt olarak Alibeyköy Cep Otogarı’ndan geçen bir metro hattı bulunmasa da M7 Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey metrosu ile çok yakınına kadar gidebiliyorsunuz.

Yani İstanbul’un neresinde olursanız olun herhangi bir metro ile önce Mecidiyeköy ya da Mahmutbey’den M7 Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey metrosuna aktarma yapın ve M7 metrosunun Alibeyköy durağından da T5 tramvayına geçerek bir durak sonra Alibeyköy Otogar’a ulaşın!

Metrobüsle Alibeyköy otogara nasıl gidilir?

Eğer herhangi bir metrobüs durağına yakınsanız, metrobüsle de Alibeyköy Otogar’a gitmek için güzel bir yol var. Metrobüsle Alibeyköy Otogar’a giderken inmeniz gereken durak Mecidiyeköy!

Mecidiyeköy’den de M7 Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey metrosuna aktarma yapıp Alibeyköy’de inerseniz 1 durak da T5 tramvayı ile Alibeyköy Otogar’a gitmiş olacaksınız.

Marmaray ile Alibeyköy otogara nasıl gidilir?

Yenikapı’dan da M2 Yenikapı-Taksim-Hacıosman metrosuna binerek Mecidiyeköy’den M7 Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey metrosuna geçiş yapabilirsiniz.

Alibeyköy Otogar İETT ile nasıl giderim?

Yenikapı’dan 47A,

4. Levent Metro’dan 47F,

Hacıosman Metro’dan 47L,

Şişli’den 49GB,

Zincirlikuyu ve Yeşilpınar’dan 49Z numaralı otobüslerle Alibeyköy Otogar’a gidebilirsiniz.

İstanbul Havalimanı’ndan Alibeyköy otogara nasıl giderim?

İstanbul Havalimanı’ndan Alibeyköy Cep Otogar’ına gitmek isteyenler Havaist12 ya da Havaist14 otobüsleriyle Nurtepe Viyadik durağına giderek buradan önce bir durak M7 metrosuna binip sonra da 1 durak T5 tramvayı ile giderlerse kısa yoldan otogara ulaşabilir.

Sabiha Gökçen’den Alibeyköy otogara nasıl giderim?

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Alibeyköy Otogar’a giderken birçok farklı seçenek ortaya konulabilir. Fakat benim size önerim öncelikle E-10 ya da 16S numaralı otobüslerle Uzunçayır’a ulaşın ve metrobüse binerek Mecidiyeköy’e gidin. Mecidiyeköy’den de M7 Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey metrosu + T5 tramvayı ile Alibeyköy Otogar’a ulaşabilirsiniz.

Taksim ve Mecidiyeköy’den Alibeyköy Otogara Nasıl Gidilir?

Taksim’den Alibeyköy Otogar’a giderken hiç düşümeyin ve hemen M2 metrosuyla Mecidiyeköy’e ulaşın. Mecidiyeköy’den de M7 metrosu ile kısa sürede Alibeyköy’e ve otogara ulaşabileceksiniz.

Beşiktaş’tan Alibeyköy Otogara Nasıl Gidilir?

Beşiktaş’tan Alibeyköy Otogar’a giderken size tavsiyem önce 30A ya da benzeri bi otobüsle Mecidiyeköy’e gidin ve M7 Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey metrosuna binerek Alibeyköy’e ulaşın. Ardından da 1 durak T5 tramvayı ile giderek otogara ulaşabilirsiniz.

Maltepe, Kartal, Pendik’ten Alibeyköy Otogara Nasıl Gidilir?

Maltepe, Kartal, Pendik gibi noktalardan Alibeyköy Otogar’a giderken eğer marmarayı kullanırsanız oldukça kısa sürede Yenikapı’ya ve oradan da M2+M7 metrosuyla İstanbul Alibeyköy ulaşabilirsiniz.