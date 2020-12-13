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Yaşam Alibeyköy-Cibali tramvay hattı ne zaman açılacak?
Yaşam

Alibeyköy-Cibali tramvay hattı ne zaman açılacak?

Eminönü Alibeyköy Tramvay hattı durakları | İstanbul trafiğinin rahatlaması için metro ve tramway hatları büyük önem taşıyor. Eminönü Alibeyköy Tramvay hattının ne zaman açılacağı da bu sebeple merak ediliyor. Eminönü Cibali Aliböykey hattı ne zaman açılır? Eminönü Alibeyköy Tramvay hattı aktarma istasyonları | Eminönü Alibeyköy Tramvay hattı Marmaray aktarma var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-13 17:46:00 -
Alibeyköy-Cibali tramvay hattı ne zaman açılacak?

İstanbul trafiğinden kurtulmak için milyonlarca kişi metro, tramway ve Marmaray’ı tercih ediyor. Vatandaşlar yapımı süren Eminönü Alibeyköy metrosunun ne zaman açılacağını merak ediyor.

Alibeyköy-Cibali tramvay hattı ne zaman açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, “İnşallah hat 1 Ocak'ta açılacak. Yeni yıla bu hattımızla girmiş olacağız. Sıkı bir emek var. Tarihi bir hatta burası hizmet verecek. Balat'ı, Cibaliye'yi, Ayvansaray'ı, Eminönü'nü, Sirkeci'yi, Eyüpsultan'ı içine alan bir hat. Alibeyköy'e kadar sıkı bir hat. Sıkı bir çalışmayla 1 Ocak'a yetişiyor" İfadelerini kullandı.

Eminönü Alibeyköy Tramvay hattı durakları

Eminönü istasyonunda T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı ve deniz iskeleleri ile,

Küçükpazar istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ile,

Eyüp Teleferik istasyonunda TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı ile,

Alibeyköy istasyonunda M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ile entegre olacaktır.

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