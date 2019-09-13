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Aliağa’ya gelen gemi sayısı 5 bini geçti

İzmir Aliağa limanlarına 2000 yılında gelen gemi sayısı 3 bin 218 iken 2017 yılında bu rakam 5 bin 202, 2018 yılında ise 5 bin 241 oldu.

13 Eylül 2019 Cuma 12:56
Aliağa’ya gelen gemi sayısı 5 bini geçti

İzmir Aliağa limanlarına 2000 yılında gelen gemi sayısı 3 bin 218 iken 2017 yılında bu rakam 5 bin 202, 2018 yılında ise 5 bin 241 oldu.


Doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve coğrafi özellikleriyle farklı birçok potansiyeli içerisinde barındıran Aliağa, sahip olduğu limanlarla da Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alan 8 firmaya ev sahipliği yapan Aliağa, kıyılarında 12 firmaya ait 36 iskele bulunduruyor. Ege Bölgesi’nin ihracatına önemli katkılar sunan Aliağa limanlarının toplam uzunluğu ise 8 kilometreyi aşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Aliağa limanlarına 2000 yılında gelen gemi sayısı 3 bin 218 iken 2017 yılında bu rakam 5 bin 202, 2018 yılında ise 5 bin 241 oldu. 2000 yılında Aliağa limanlarından yapılan yükleme ve boşaltma miktarı 25 milyon 144 bin 401 iken bu rakam 2017 yılında 55 milyon 635 bin 41 tona kadar ulaştı.



Aliağa’nın dış ticaret hacmi 22.8 milyar dolar


Aliağa limanlarına gelen gemi sayısı her geçen yıl artış gösterirken limanlardan yapılan ihracatta Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Ege İhracatçılar Birliklerinden (EİB) elde edilen bilgilere göre 2018 yılında Aliağa limanlarından 11 milyar 958 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Aliağa limanlarından yapılan ithalat ise 10 milyar 859 milyon dolar oldu.



En fazla ihracat çelikte


2018’de Aliağa limanlarından en fazla ihracat yapılan fasıl 2 milyar 534 milyon dolarla ‘çelik’ olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 288 milyon dolarla ‘kimyevi maddeler ve mamulleri’, 1 milyar 969 milyon dolarla da ‘elektrik-elektronik’ ürünleri takip etti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:56
  1. doğa

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