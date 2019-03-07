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Aliağaspor, Maltepespor’u konuk edecek

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta, 43 puanla zirvede yer alan Aliağaspor FK, 21. haftada 40 puana sahip lig ikincisi Maltepespor’u konuk edecek.

07 Mart 2019 Perşembe 10:49
Aliağaspor, Maltepespor’u konuk edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta, 43 puanla zirvede yer alan Aliağaspor FK, 21. haftada 40 puana sahip lig ikincisi Maltepespor’u konuk edecek.

 

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta Aliağaspor FK, Maltepespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Değirmendere Futbol Sahasında yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular eksiksiz katıldı. İdman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan Polat Çetin, karşılaşmanın zorluğunu ve mutlak galibiyetin önemini vurguladı.

 

Yaklaşık iki saat süren idman açma germe ve ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda çabukluk çalışması ile devam eden idman 5’e 2 pas çalışması ve yarım sahada yapılan taktik maçla son buldu.

 

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkacaklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlu Polat Çetin, “Rakibimiz sadece üç puan gerimizde. Bu maç bizim olduğu kadar onlar içinde çok önemli. Maçın zorluğunun farkındayız. Her maçta olduğu gibi bu maçta da taraftarımızın güçlü desteğine ihtiyacımız olacak. Sahaya en iyi oyunumuzu yansıtarak karşılaşmadan üç puanla ayrılmak istiyoruz” dedi.

 

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren karşılaşmanın, 10 Mart 2019 Pazar günü Aliağa İlçe Stadı’nda oynanacağı, mücadelenin saat 14.00’te başlayacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:49
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