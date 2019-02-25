Aliağaspor FK’dan farklı galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 19. haftasında sahasında TKİ Tavşanlı Linyitsporu konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aliağaspora 3 puanı getiren golleri 35’te Okan Sarı, 65’te Ramazan Altıntepe, 79’da Muhammed Enes Gök ve 86’da Muhammed Sak kaydetti. Aldığı galibiyetle puanını 43’e yükselten Aliağaspor FK, 9.grupta dört puan farkla liderliğini sürdürdü.

Aliağa Petkim Stadında oynanan karşılaşmayı Antalya bölgesinden Kemal Ögen yönetti. Ögen’in yardımcılığını Uğur Çakmak ile Durmuş Ali Kepçeli üstlendi. Taraftarının güçlü desteğini arkasına alan ev sahibi Aliağaspor FK, maça hızlı başladı. Maçın ilk 10 dakikasında Muhammed Sak ve Quesi ile pozisyonlara giren sarı siyahlılar aradığı golü 35. dakikada Okan Sarı’nın ayağından buldu. Dk 35’te Adem Hakan Ali Denizer’in soldan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Muhammed Sak topu Okan Sarı’nın önüne indirdi. Takımın yeni transferi Okan Sarı kolay olanı yaptı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.

Aliağaspor FK fırtınası ikinci ayrıda da devam etti. Rakibinin üstüne gelmesini iyi değerlendiren Aliağaspor FK, rakip alanda büyük boşluklar buldu. Dk 65’te Arda Saltan’ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Ramazan Altıntepe, topu rakibinden kurtarmak isterken hakem Kemal Ögen, rakip oyuncunun elle oynadığını tespit etti ve tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasında topun başına geçen tecrübeli oyuncu Ramazan Altıntepe takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Dk 79’da Ramazan Altıntepe’nin ara pasında sağ taraftan ceza alanı içerisine giren Muhammed Sak’ın uzak direğe doğru yaptığı sert şutu kaleci Cihat Akcan ilk hamlede çelse de geriden gelen Muhammed Enes Gök pozisyonu tamamladı ve skoru 3-0 taşıdı. Dk 87’de Quesi’nin ceza alanı içerisinde indirdiği topa çok sert ve düzgün bir vuruş yapan Muhammed Sak farkı 4’e çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Aliağaspor FK, farklı bir galibiyet alarak sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Aliağaspor FK 4-0 TKİ Tavşanlı Linyitspor

Hakemler: Kemal Ögen, Uğur Çakmak, Durmuş Ali Kepçeli

Stat: Petkim

Aliağaspor FK: Emir Korubeyi, Berk Baran, Ömercan Aslan, Güray Kula, Aykut Geçmen (DK 85 Necdet Özkan), Arda Saltan, Ramazan Altıntepe, Adem Hakan Ali Denizer (DK 74 Yunus Namdar), Muhammed Sak, Okan Sarı (DK 74 Muhammed Enes Gök), Quesi Jonathan Weston

TKİ Tavşanlı Linyitspor: Cihat Akcan, Emre Çölgecen (DK 46 Sinan Bozkır), Cüneyt Abdi, Murat Kurt, Oğuzhan Türkoğlu (DK 78 Cengizhan Gündüz), Dursun Sorgun, Gökhan Demircan, Mehmet Meşe, Anaud John Vırgıl Xavier Aka, İbrahim Zeytin (DK 86 Melih Çırak)

Goller: DK 35 Okan Sarı, DK 65 Ramazan Altıntepe (P), DK 79 Muhammed Enes Gök, DK 87 Muhammed Sak (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: DK 39 Arda Saltan, DK 60 Berk Baran (Aliağaspor FK) - DK 4 Anaud John Vırgıl Xavier Aka, DK 88 Cüneyt Abdi (TKİ Tavşanlı Linyitspor)