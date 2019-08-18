Aliağaspor FK geleceğin yıldızlarını seçiyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK, 20-22 Ağustos tarihlerinde yapacağı alt yapı seçmeleri ile geleceğin yıldızlarını belirleyecek.

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Aliağaspor FK, ‘Gençlik Geliştirme Programı’ çerçevesinde geleceğin futbol yıldızlarını belirlemek ve alt yapıyı güçlendirmek adına alt yapı seçmeleri düzenleyecek. 20-22 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan alt yapı seçmeleri Yeni Mahallede bulunan Aliağa Belediyesi Değirmendere Tesislerinde gerçekleştirilecek. Seçmelere 2006-2007-2008 ve 2009 doğumlu sporcular katılabilecek.

Seçme tarihleri

Alt yapı seçmeleri 2006 doğumlular için 20 Ağustos Salı günü saat 09.00’da, 2007 doğumlular için 21 Ağustos Çarşamba günü saat 09.00’da, 2008-2009 doğumlular için ise 22 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek.

Seçmelere katılım ücretsiz

Seçmelere katılmak isteyen sporcular şort, tişört, çorap, futbol ayakkabısı ve tekmelik gibi ekipmanları yanlarında getirecek. Yaş grupları, kendileri için belirlenen tarihlerde ve seçme saatinden 1 saat önce tesislerde bulunacak. Seçmelere katılım ücretsiz olacak.