Aliağa’da Su Hasadı Projesi uygulaması

Kurak alanlarda yağışlı dönem boyunca fazla suyun depolanarak, bitkinin ihtiyaç duyduğu zaman suyu kullanabilmesini amaçlayan Su Hasadı Projesi, Aliağa ilçesinde Ayşe Erdem isimli kadın çiftçinin tarlasında uygulandı.

Projenin uygulama etkinliğine Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinden Ziraat Mühendisi Süleyman Şen, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Levent Yönten, Aliağa Ziraat Odası Başkanı Mesut Gün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü personeli ve vatandaşlar katıldı.

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Hasadı Projesi kapsamında, Ziraat Mühendisi Süleyman Şen öncülüğünde Ayşe Erdem’e ait 1 dekarlık alana 24 adet Gemlik ve Ayvalık türü zeytin fidanı dikildi. Açılan dikim çukurlarına toprak su tutma kapasitesini artırmak ve toprak yapısını iyileştirmek için organik madde ilave edildi. Ayrıca su tutma kapasitesini daha fazla artırmak amacıyla kimyasal madde olan su tutuculardan (polimer) karıştırıldı. Bu dikim esnasında geleneksel fidan dikimi de yapılarak iki uygulama arasındaki fark üretici ile katılımcılara gösterildi.

Su Hasadı projesi ile, kurak alanlarda yağışlı dönem boyunca fazla suyun depolanarak, bitkinin ihtiyaç duyduğu zaman suyu kullanabilmesinin sağlanması, kuraklığın olumsuz etkilerinin azaltılması ayrıca erozyona bağlı olarak toprak kaybının önlenmesi hedefleniliyor.