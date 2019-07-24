Aliağa’da çevrecilik farkındalığı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Aliağa Ortaokulu idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından çevre temizliğinde farkındalık oluşturmak için örnek olacak bir etkinlik yapıldı.

Aliağa Ortaokulunda, öğrencilerin 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılında daha düzenli ve güzel bir okulda eğitim almalarını sağlamak için idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından yapılan etkinliğe katılanlar okul bahçesi ve okul çevresindeki çöpleri temizledi. Ellerine eldiven takıp okul bahçesine atılan çöpleri ve yabani otları çöp poşetlerine dolduran gönüllüler, bahçe duvarlarını da baştan aşağı boyadı.

Bahçedeki bulunan da ağaçların budandığı etkinlik, öğrencileri memnun etti. Öğrenciler, yapılan bu etkinliğin kendileri açısından çok faydalı olduğunu, eğlenerek temiz çevre, temiz gelecek bilincinin farkına vardıklarını ve bu etkinliğin diğer okullara da örnek olmasını istediklerini belirtti.

Okulların açıldığı tarihe kadar sürecek olan etkinlik boyunca duvar resimleri ile bahçe düzenlenmesi ve çiçeklendirme yapılacağı öğrenildi.