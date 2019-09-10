Aliağa’da 9 Eylül kupasının sahibi Karakuzu oldu

Yeniçeriler Taraftar Derneği tarafından organize edilen ‘4. Geleneksel Halı Saha Turnuvası’nda şampiyon olan Karakuzu takımı, 9 Eylül kupasının sahibi oldu.

Aslı Kavaklıoğulları Alt Yapı Futbol Tesislerinde yaklaşık iki ay süren ve 21 takımın katılım gösterdiği ‘4. Geleneksel Halı Saha Turnuvası’ baştan sona heyecan dolu müsabakalara sahne oldu. Her takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada futbolcuların şampiyon olabilmek için gösterdiği hırs ve azim profesyonel futbolcuları aratmadı. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek olan turnuva Ege Hakan ile Karakuzu arasında oynanan final müsabakası ile son buldu.

Şampiyonu penaltılar belirledi

Sahadaki mücadele nefesleri keserken maçın normal süresi 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın galibini ise penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Karakuzu ‘4. Geleneksel Halı Saha Turnuvası’nın şampiyonu oldu. Galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşayan Karakuzu takımının oyuncuları şampiyonluk kupasını Yeniçeriler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vural’ın elinden aldı.

Aliağalılardan turnuvaya yoğun ilgi

Kıran kırana oynanan final müsabakalarına Aliağalı futbolseverler de yoğun ilgi gösterdi. Tuttukları takımları son dakikaya kadar destekleyen taraftarlar maçların heyecanına ortak oldu. Taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına maç boyunca destek verdi.

Kupa ve ödül töreni

Final karşılaşmalarının ardından kupa ve ödül törenine geçildi. Turnuvanın birincisi Karakuzu, ikincisi Ege Hakan, üçüncüsü Cihat Saka Spor Tesisleri olurken Göztepe F.O. takımından Murat İçöz’ün attığı gol turnuvanın en güzel seçildi. Turnuvanın en centilmen takımı M.K.E., en renkli takımı Kent Konseyi, sürpriz takımı ise 1881 oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi Ümit Saral, en iyi defans oyuncusu Bilal Saral, en iyi orta saha oyuncusu Eren Sam, en iyi forveti Gökhan Ünler ve Oğuz Sönmez oldu.

9 Eylül coşkusu

Heyecanın üst seviyeye çıktığı final gecesi meşale gösterileri ile son buldu. 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu günü anısına final karşılaşmalarının ardından Yeniçeriler taraftar grubu tarafından meşale gösterisi yapıldı, Türk bayrağı figürlü balonlar gökyüzüne bırakıldı. Geceyi renklendiren meşaleler final gecesinin coşkusunu da ikiye katladı.

“Takımımı ve taraftarımızı tebrik ediyorum”

Zorlu bir turnuva olduğunu belirten Karakuzu takım kaptanı Erdal Akyol, maç sonunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Öncelikle bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önceki yıllarda yapılan turnuvaları ikincilik ve üçüncülükle bitirmiştik. Şampiyon olmayı başaramamıştık ama bu yıl şampiyon olmayı başardık. Takımımı ve buraya bizi destekleme gelen taraftarlarımızı tebrik ediyorum.”