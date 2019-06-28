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Aliağa FK, ilk dış transferini Burak Toker ile yaptı

Yeni sezona üçüncü lig parolası ile hazırlanan Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin güçlü temsilcisi Aliağa FK, dış transferde ilk hamlesini yaptı.

28 Haziran 2019 Cuma 17:03
Aliağa FK, ilk dış transferini Burak Toker ile yaptı

Yeni sezona üçüncü lig parolası ile hazırlanan Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin güçlü temsilcisi Aliağa FK, dış transferde ilk hamlesini yaptı. Sarı-siyahlılar geçtiğimiz sezon Çubuk Spor forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Burak Toker’i renklerine bağladı.


Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin güçlü temsilcisi Aliağa FK, ilk dış transfer hamlesini yaptı. Kulüp, Çubuk Spor forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Burak Toker’i renklerine bağladı. Kanat pozisyonlarında görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu, golcü özelliği ile de dikkat çekiyor. Kariyerine Yenişehir Spor’da başlayan Burak Toker, daha sonra; Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir, İstanbul Güngören ve Utaş Uşakspor formalarını giydi.


Burak Toker’i uzun zamandır takip ettiklerini belirten Aliağa FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, “Burak Toker teknik heyetimizin sürekli radarında olan bir oyuncuydu. Burak Toker, her zaman iddialı takımların iddialı futbolcusu olmuştur. Geçtiğimiz sezon devre arasında aramıza katılmasını arzu etmiştik. Nasip bu sezonaymış. Allah’ın izniyle şampiyonluğu bu sene bizimle beraber yaşayacak” dedi.


Aliağa FK’ya şampiyonluk hedefi ile geldiğini ifade eden Burak Toker, “Aliağa, üst liglerde oynamış ve şampiyonluklar yaşamış bir takım. Geçtiğimiz sezon Aliağa FK’ya gelme ihtimalim vardı ama şartlar oluşmadı. Bu sene şampiyon olup geçtiğimiz sezonu telafi edeceğiz. El birliği ile Aliağa’yı hak ettiği yerlere taşıyacağız” diye aktardı.


Aliağa FK taraftar grubu olan Yeniçeriler’in ismini sıkça duyduğunu da sözlerine ekleyen Burak Toker, “Uşakspor’da oynarken rakip olarak Aliağa’ya gelmiştim. O zaman Aliağa taraftarından etkilenmiştim. Yeniçeriler, her zaman takımının yanında bir taraftar grubu. Taraftarımızın güçlü desteği ile bu sene adımızı üçüncü lige yazdıracağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:03
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