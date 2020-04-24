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Aktüel

Aliağa Belediyesi vatandaşların siparişini internetten alıyor

Aliağa Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan sosyal destek projelerinden aliagasemtpazari.

2020-04-24 16:05:51 -
Aliağa Belediyesi vatandaşların siparişini internetten alıyor

Aliağa Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan sosyal destek projelerinden aliagasemtpazari.com, 26 Nisan Pazar günü gece yarısına kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşlarına hizmet vermeye devam edecek.


Vatandaşlarına ‘Evde kalın biz size getiririz’ diyen Aliağa Belediyesi, sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerini Ramazan ayı süresince de vatandaşının evine kadar götürecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde gıda ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Aliağalıların en büyük destekçisi olan ve yoğun ilgi gören aliagasemtpazari.com’dan, Ramazan ayı boyunca da saat 17.30’a kadar verilen siparişler aynı gün, 17.30’dan sonra verilen siparişler ise bir sonraki gün adreslere teslim edilecek.


Vatandaşlar, online olarak verdikleri siparişlerin ödemelerini de site üzerinden kredi kartı ile ya da kapıda nakit olarak yapabilecek.

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