Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi: Yeni trafik kanunu teklifi! Türkiye için önemli bir adım atacak...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 maddeden oluşan Trafik Kanunu teklifine lişkin önemli bir açıklama yaptı. Yerlikaya Ocak'ta görüşüleceğini açıkladı. Ali Yerlikaya Türkiye önemli bir adım atacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 maddeden oluşan yeni Trafik Kanunu teklifinin, ocak ayının ilk haftasında TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de Genel Kurul girişinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı.Bakan Yerlikaya, yeni düzenlemeler içeren Trafik Kanunu'nun Genel Kurula ne zaman geleceğine ilişkin soruya, "Ocak ayının ilk haftası" yanıtını verdi.
