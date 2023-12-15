Ali Yerlikaya duyurdu: O iki isim yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Interpol Kırmızı Bülten'le aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah İstanbul Büyükçekmece'de, Interpol Kırmızı Bülten'le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen “Kafes-20” operasyonlarıyla yakalandılar." açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Interpol Kırmızı Bülten'le aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah İstanbul Büyükçekmece'de, Interpol Kırmızı Bülten'le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen “Kafes-20” operasyonlarıyla yakalandılar."
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