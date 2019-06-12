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Ali Ülker: Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek

Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu’nu ziyaret eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, "Sağlıkla büyüyen bugünün çocukları, gelecekte sağlıklı çocuklar yetiştirecek." açıklamasında bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:05
Ali Ülker: Çocuklarımız dengeli beslenerek sağlıklı büyüyecek

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, okul ziyaretleri kapsamında bu kez İstanbul’da Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocukluk çağında eğitimin önemine değinen Ali Ülker, “Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi, fiziksel aktiviteyi alışkanlık edinmesi onların “her yaşta sağlıklı, her yaşta aktif” olmalarını sağlayacak. Sağlıkla büyüyen bugünün çocukları, gelecekte sağlıklı çocuklar yetiştirecek. Sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek için çocuklukta eğitim şart” diye konuştu.

Yemekte Denge Eğitim Projesi, Sabri Ülker Vakfı’nın temel misyonlarından biri olan “sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak” amacından hareketle 2011 yılında T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde projenin uygulandığı il sayısı 15’e çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:05
  1. İstanbul
  2. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker
  3. Yemekte Denge Eğitim Projesi
  4. Küçükyalı E.C.A Elginkan İlkokulu
  5. Ali Ülker
  6. Sabri Ülker Vakfı
  7. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
  8. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi

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