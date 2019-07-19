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Ali Ravcı: “Olimpija Ljubljana güçlü bir takım, hedefimiz gruplara kalmak”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi 2.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:07
Ali Ravcı: “Olimpija Ljubljana güçlü bir takım, hedefimiz gruplara kalmak”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşmeleriyle ilgili, “Kura çekildiği anda Olimpıja Ljubljana’nın daha şanslı olduğunu düşünmüştük. Ancak çok zorlandılar. Bizim hedefimiz gruplara kalmak” dedi.


UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşen Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürüyor.


Takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Olimpija Ljubljana’nın 2. turda rakipleri olmasıyla ilgili İHA’ya değerlendirmede bulundu.


Güçlü bir takımla eşleştiklerini kaydeden Ravcı, “UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleştik. Ülkemiz için hayırlı olsun. Kura çekildiği anda Olimpija Ljubljana’nın daha şanslı olduğunu düşünmüştük. Ancak çok zorlandılar. Bizim hedefimiz belli gruplara kalmak. Güçlü bir takımla eşleştiğimizi düşünüyorum. Bu tür maçların favorisi olmaz. Sahamızda oynayacağımız ilk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz. Şu an bu maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz” dedi.



“Camiamız güçlü bir takım oluşturacağımıza inansın lütfen”


Ravcı, transferde çalışmalarının devam ettiğini de kaydederek, şunları söyledi:


“Transferde hocamızın ve transfer komitemizin belirlediği isimleri kadromuza kattık, katmaya da devam ediyoruz. Tabi bu sene 3 kulvarda birden mücadele edecek olmamız işimizi biraz daha zorlaştıracak. Bu anlamda kadro kurarken daha titiz davranmamız gerekiyor. Şu ana kadar aldığımız isimlerin tamamı bize çok şeyler katacak isimler. Elbette ki transfer devam ettiği sürece her an yeni isimler gündeme gelebilir. Camiamız güçlü bir takım oluşturacağımıza inansın lütfen.”

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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