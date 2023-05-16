Ali Nesin sandık hezimetinin sebebini buldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için topyekün birleşmelerine karşın yine mağlup olan CHP ve ortaklarına cevap Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'den geldi.

CHP'nin dindarlara olan zulmüne dikkat çeken Ali Nesin, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne tokat gibi inen ifadeler kullandı.

Nesin, 14 Mayıs değerlendirmesinde, “80 yılda bu halka neler yapmış olmalıyız ki 20 yıllık iktidar yıpranmasına, ekonomik krize ve felaketlere rağmen ilk turda kazanamıyoruz. Aklı olan bir de bu açıdan düşünsün.” dedi.

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