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Gündem Ali Nesin sandık hezimetinin sebebini buldu!
Gündem

Ali Nesin sandık hezimetinin sebebini buldu!

Yeniakit Publisher
2023-05-16 01:23:00 -
Ali Nesin sandık hezimetinin sebebini buldu!

Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin 6'lı masamım samdık hezimetine ilişkin Kılıçdaroğlu'nun yüzüne tokat inen ifadeler kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için topyekün birleşmelerine karşın yine mağlup olan CHP ve ortaklarına cevap Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin'den geldi.

CHP'nin dindarlara olan zulmüne dikkat çeken Ali Nesin, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne tokat gibi inen ifadeler kullandı.

Nesin, 14 Mayıs değerlendirmesinde, “80 yılda bu halka neler yapmış olmalıyız ki 20 yıllık iktidar yıpranmasına, ekonomik krize ve felaketlere rağmen ilk turda kazanamıyoruz. Aklı olan bir de bu açıdan düşünsün.” dedi.
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